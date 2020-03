Marchisio chiama Pogba: "Alla Juve rinascerebbe, sbagliò ad andare a Manchester"

L'INTERVISTA

In un periodo in cui il calcio è fermo fino a data da destinarsi, il cuore dei tifosi si scalda pensando al calciomercato e quello dei tifosi juventini si è scaldato parecchio quando hanno visto l'amato Paul Pogba indossare di nuovo la maglia bianconera (di Matuidi). Da mesi ormai si parla con insistenza di un possibile ritorno a Torino del francese, che continua a non rinnovare con lo United, e dell'argomento ha parlato anche Claudio Marchisio, ex compagno del francese. "Un suo ritorno sarebbe estremamente positivo".

"Gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva cambiare, avrebbe dovuto scegliere la Spagna - svela il Principino durante un'intervista a Tuttosport - Un suo ritorno sarebbe estremamente positivo, Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e che più lo coccola. E darebbe tantissimo alla, che avrebbe bisogno di uno come lui là in mezzo: è un grande professionista".

Mentre resta chiuso in casa ("Passo da fare il marito a fare il papà, con momenti da poliziotto quando divido i due bambini che litigano...") e concorda sul rinvio di Euro 2020 ("È la scelta più logica. Andavamo incontro ad una manifestazione itinerante, un assist per il virus"), Marchisio difende il centrocampo della Juve, molto criticato in questa stagione: "È stato un reparto sfortunato in questa stagione fra infortuni e defezioni. Pjanic si è portato sulle spalle tutto per mesi fino a gennaio ed è stato bravissimo. Bentancur mi piace molto e sta crescendo. Regista? Credo che sia più una mezzala, sarebbe un peccato non sfruttare il passo di cui è dotato".

Infine uno sguardo al futuro e alla ripresa del campionato, chi è la favorita per lo sudetto? "La Juventus per me godrà di un vantaggio rispetto alla Lazio o all’Inter per la rosa abbondante. La squadra di Inzaghi stava cavalcando un’onda positiva, anzi superpositiva, il che regala sempre energie supplementari da una partita all’altra, annullando la stanchezza e lo stress. Stare fermi in questo periodo potrebbe aver smorzato quell’onda".

Vedi anche Calcio Coronavirus, la battaglia di Marchisio: "A te che oggi sei uscito senza motivo, sei un pirla" Vedi anche juventus Pogba si allena con la maglia della Juventus: dedica a Matuidi