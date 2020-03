Pogba si allena con la maglia della Juventus: dedica a Matuidi

ALLENAMENTO IN QUARANTENA

Sono mesi che si vocifera di un ritorno di Paul Pogba alla Juventus ma, almeno questa volta, l'indizio che arriva da Instagram non suggerisce scenari di mercato. Il centrocampista del Manchester United infatti si sta allenando in quarantena a causa dello stop della Premier League e ha voluto fare una dedica a Matuidi (indossando appunto la sua maglia bianconera), Ekdal e a tutti quelli che stanno combattendo contro il coronavirus.

Scherzando, Pogba ha mostrato come si stia tenendo in forma in una zona attrezzata chiamata "Arena Quarantena" insieme al compagno di squadra Lindelof.