Lukaku-Juve? Solskjaer dice no: "Torna in gruppo, caso chiuso"

LA FRENATA

Le parole di Ole Gunnar Solskjaer rimbalzano da Cardiff come un altro piccolo grande ostacolo sull'arrivo di Romelu Lukaku alla Juve (o a qualunque altra squadra come Inter e Napoli interessata al calciatore). Il tecnico del Manchester United non è diretto come con Paul Pogba ( "Resterà sicuramente" ), ma sembra anche in questo caso quasi certo della permanenza del suo attaccante.

"Lukaku probabilmente tornerà presto in gruppo la prossima settimana - ha detto Solskjaer -. Non si tratta di un infortunio, ma di alcuni dolori (che gli hanno impedito di giocare contro il Milan, ndr). Non volevamo rischiare nulla questo weekend. Se sarà a disposizione per il Chelsea per la prima giornata di Premier League? Dovrebbe, o almeno lo spero. Ho parlato con Romelu per indicargli il giusto modo di comportarsi. Per me il caso è chiuso".

Possibile che si tratti di parole di circostanza, considerando che Lukaku non è mai stato utilizzato quest'estate, ma anche che, viste le difficiltà di chiudere la trattativa con la Juventus per lo scambio alla pari con Dybala , lo United si è ormai "rassegnato" ad avere in rosa il belga anche nella stagione che sta per cominciare. E a questo punto toccherebbe a Solskjaer ridargli le motivazioni giuste.

Fabio Paratici, tuttavia, è in Inghilterra per definire anche quest'affare, oltre che l'operazione Cancelo-Danilo con il Manchester City. E sarà proprio il blitz di oggi a dire quale direazione prenderà la trattativa.