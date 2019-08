United, Pogba spinge per il Real e salta l'amichevole con il Milan

IL CASO

Paul Pogba non ci sarà nella sfida di International Champions Cup contro il Milan in programma oggi alle 18.30 Cardiff. Il motivo ufficiale della sua assenza è un infortunio alla schiena rimediato durante un allenamento a inizio settimana, ma secondo quanto riferisce il Daily Mail in realtà il centrocampista sta forzando la mano con i Red Devils per essere ceduto al Real Madrid. D'altra parte i compagni di squadra e i dirigenti sono rimasti sorpresi dal forfait del Campione del mondo, che era stato regolarmente convocato per la sfida con i rossoneri. Raiola: "Pogba? Vediamo, giorno dopo giorno..."

Anche Mino Raiola, dopo aver parlato pubblicamente, sta provando a liberare il suo assistito. Ma il trasferimento al Real potrebbe non concretizzarsi perchè i blancos sono vicini all'acquisto di Van De Beek dall'Ajax per 70 milioni più bonus. Considerando che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto, Pogba rischia davvero di rimanere a Manchester e del resto la società inglese è convinta che accadrà proprio questo. Al momento appare difficile un inserimento last minute della Juventus: i bianconeri, secondo quanto riferisce Tuttosport, rimangono sull'attenti in vista magari di nuovi tentativi nelle prossime sessioni (il contratto del 26enne scade nel 2021).