Lampi di Conceição: così vuole prendersi la Juve. Ma balla una clausola da 30 mln

JUVENTUS

Il portoghese, ancora di proprietà del Porto, reclama spazio dopo l'infortunio

Mezz'ora in campo e un chiaro segnale a Thiago Motta: io ci sono, e faccio sul serio. Francisco Conceição, tornato con un gol a Genova dopo l'infortunio vuole prendersi la Juventus. Adesso e pure in futuro, visto che l'esterno figlio d'arte è solo in prestito a Torino. Giuntoli ha investito 10 milioni di euro (bonus compresi) perché crede tanto nell'esterno portoghese, adesso intenzionato a 'rubare' il posto a Nico Gonzalez sulla destra.

La forza della nuova Juventus è sugli esterni: il classe 2002, che fa della velocità e del dribbling la sua forza, può andare davvero a nozze. Gradualmente Motta gli darà più spazio, anche se nel nuovo corso nessuno ha il posto fisso: va conquistato giorno dopo giorno alla Continassa. E Conceição, che ha già le idee chiare su cosa fare del suo futuro "Spero di restare tanti anni qui", è focalizzato solo sul campo. Vuole alzare i giri del motore per trascinare i bianconeri verso lo scudetto. E soprattutto per convincere il club a pagare la clausola da 30 milioni di euro valida a partire dall'estate dal 2025. Il Porto non è intenzionato a fare sconti, ma è chiaro che i bianconeri avranno la priorità, forti anche della volontà del calciatore.