La Juventus recompra Mandragora: "Suo ultimo anno a Udine"

Rolando Mandragora sarà nuovamente un giocatore della Juventus. Il futuro del centrocampista dell'Udinese è stato svelato dal capo dell'area scouting dei friulani, Andrea Carnevale: "Penso sia il suo ultimo anno a Udine, tornerà alla Juventus". I bianconeri di Torino dovranno sborsare 6 milioni di euro per far scattare la "recompra", ma non è detto che il centrocampista torni per restare: "Ha molte offerte" ha svelato Carnevale.