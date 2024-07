La Juventus accelera: quasi fatta per Todibo, Koopmeiners prossimo obiettivo

MANOVRE BIANCONERE

Le imminenti cessioni di Soulé e Huijsen hanno permesso a Giuntoli di stringere per i due rinforzi chiesti da Thiago Motta

Ultime ore importanti in casa Juventus. Per Soulé, la Roma ha fatto un passo verso i bianconeri, che potrebbe rivelarsi decisivo, mentre Huijsen sta solo aspettando la chiamata migliore per lasciare Torino e le offerte "giuste" non mancano. Due cessioni pesanti dal punto di vista tecnico, ma anche economico, che è la cosa che più conta in questo momento. Con i soldi incassati per i due talenti del vivaio, Giuntoli si metterà al lavoro per chiudere due operazioni ormai sul tavolo da tempo: quella di Todibo per la difesa e quella di Koopmeiners per il centrocampo.

Vedi anche juventus Juve, priorità alle cessioni: dopo Soulé tocca a Huijsen. Chiesa alla porta La sensazione è che l'operazione per il centrale francese si a un passo dal chiudersi. Il giocatore ha detto no al West Ham, ribadendo chiaramente la sua volontà di aggregarsi al gruppo agli ordini di Thiago Motta, e ritrovare l'ex compagno Thuram. Il Nizza se ne è fatto una ragione e ora pensa solo a trovare l'accordo con la Juve. Sulla base del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto per un totale di 30-35 milioni di euro più bonus. Entrambe le società hanno fretta di chiudere e a questo punto l'affare sembra cosa fatta. Vedi anche juventus Soulé alla Roma, ci siamo: accordo con la Juve per 30 milioni compresi i bonus

C'è fretta di trovare una soluzione anche per Koopmeiners, nonostante in questo caso ci sia ancora un po' di strada da fare. Sta di fatto che è prevista a breve la prima offerta ufficiale all'Atalanta, ferma sulla richiesta da 60 milioni di euro, ma senza altre società in corsa per l'olandese. Giuntoli partirà da una cifra cash attorno ai 40/45 milioni di euro per poi trovare un compromesso tramite bonus e percentuali sulla futura rivendita.

Non sarà facile convincere i bergamaschi e anche per questo la Juve avrebbe messo gli occhi su Maghnes Akliouche, 22enne centrocampista del Monaco, come possibile alternativa. Il giocatore è valutato attorno ai 25 milioni di euro, ma piacerebbe anche all'Inter.