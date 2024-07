Roma, Soulé sempre più vicino: oggi atteso in città l'agente del calciatore

MANOVRE GIALLOROSSE

L'attaccante argentino si avvicina sempre di più a vestire la maglia giallorossa: oggi è atteso l'arrivo del suo agente in città per definire gli ultimi dettagli

© IPA Matias Soulé è sempre più vicino alla Roma. Nella giornata di oggi, l'agente dell'attaccante argentino è atteso nella Capitale per definire gli ultimi dettagli contrattuali con il club giallorosso, in attesa dell'accordo definitivo tra Roma e Juventus. Nelle ultime ore la trattativa ha registrato dei passi avanti molto importanti con i due club che sono al lavoro per limare l'intesa su bonus e percentuali di futura rivendita.

L'ultima offerta della Roma si avvicina molto alla richiesta di 30 milioni della Juventus: i giallorossi hanno offerto 26 milioni di euro più 4 di bonus. La Juve, però, chiede 30 milioni certi, con bonus facilmente raggiungibili: su questo aspetto lavorano i due club. La trattativa è a buon punto e nelle prossime ore sono attesi importanti sviluppi. Nel frattempo, la Roma continua anche a lavorare sul fronte attaccante centrale con i nomi di Dobvyk, Sorloth e Mateta nel taccuino del ds Ghisolfi. Vedi anche roma Roma, per l'attacco si guarda in Spagna: tentativo per Dovbyk, c'è anche Sorloth