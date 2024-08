La Juventus accelera per Todibo: proposto al Nizza un obbligo di riscatto più facile

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli vuole regalare a tutti i costi il difensore a Thiago Motta e ha deciso di fare un passo verso i francesi

La Juventus ha da tempo deciso di voler portare a Torino Jean-Clair Todibo e sta facendo di tutto per convincere il Nizza. La trattativa tra i due club prosegue da tempo dopo che l'accordo con il giocatore è stato ormai definito. Il tempo stringe e per questo Giuntoli ha deciso di fare un passo verso i francesi, ammorbidendo le condizioni bianconere. La Juve ha ribadito l'intenzione di assicurarsi il difensore con un prestito oneroso, ma rendendo più facili le condizioni per l'obbligo di riscatto.

Vedi anche juventus La Juventus domina la gara in famiglia contro la Next Gen: festa bianconera a Torino Inizialmente il riscatto sarebbe stato obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions League 2025-2026 e al 70% di presenze di Todibo. Adesso, invece, a Torino hanno deciso di rendere più facili le condizioni per far scattare l'obbligo di acquisto del francese. Todibo è stato individuato da Thiago Motta come elemento ideale per la difesa (dove dovrebbe uscire Rugani e anche Djalò è in bilico), dove andrebbe a fare coppia con Bremer, e la Juve sta facendo di tutto per accontentarlo nonostante il costo di un cartellino non proprio leggero.

Se l'operazione dovesse andare in porto con la forma appena descritta, i bianconeri dovrebbero sborsare alla fine a cifra di almeno 30 milioni di euro. Di sicuro, questi saranno giorni decisivi per avere Todibo primo dell'inizio del campionato.