La Juventus domina la gara in famiglia contro la Next Gen: festa bianconera a Torino

LA PARTITA

Prima vittoria per la Vecchia Signora di Thiago Motta, nell’amichevole interna contro l’Under 23: 4-0 e primo gol capolavoro per Khephren Thuram

Juventus-Juventus Next Gen: poker della squadra di Motta allo Stadium



















































Prima vittoria per la Vecchia Signora dell'ex tecnico del Bologna nell’amichevole interna contro l’Under 23: 4-0 con Danilo che sblocca la gara con un rimpallo favorevole prima dei gol di Weah, Yildiz e Thuram 1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM All’Allianz Stadium va in scena una sfida tutta bianconera, con la Juventus di Thiago Motta che affronta la Next Gen (Under 23) allenata da Montero in un’amichevole con due tempi da trenta minuti ciascuno: 4-0 il risultato finale a favore della prima squadra, che ottiene così la prima vittoria sotto la guida dell’ex Bologna. Danilo (26’) sblocca la gara con un rimpallo favorevole, prima dei gol di Weah (29’), Yildiz (38’) e Thuram (43’).

Dopo aver debuttato con un assist tre giorni fa nel 2-2 a Pescara contro il Brest, Douglas Luiz scende in campo per la prima volta da titolare davanti ai suoi nuovi tifosi: il brasiliano prende posto sulla trequarti con Weah e Yildiz, in una Juventus che propone Vlahovic in attacco dal 1’. L’ex Aston Villa e il serbo si cercano più volte in avvio di gara, mentre i primi a scaldare i guantoni di Daffara sono il turco e Gatti. Al 19’ è quindi Vlahovic a riprovarci: cross dalla destra di Danilo e colpo di testa fuori misura del 9 bianconero. Il risultato cambia al 27’: imbucata di Locatelli per Danilo, fortunoso rimpallo su Muharemovic e 1-0. La Juventus raddoppia poi tre minuti più tardi, quando Weah riesce a bucare un rivedibile Daffara.

Vedi anche juventus John Elkann indica la via: "Thiago Motta perfetto per noi, zero alibi. Abbiamo potenziale enorme" È l’azione che termina il primo tempo da trenta minuti, con i bianconeri di Thiago Motta che vanno poi sul 3-0 con Yildiz a inizio ripresa: il turco è bravo ad approfittare di una dormita difensiva della Next Gen. Al 43’ a deliziare l’Allianz Stadium è invece un gol capolavoro di Thuram: il francese trova l’incrocio dei pali da fuori area e fa 4-0. È meno fortunato Vlahovic, che palo e traversa li sfiora solamente per due volte in pochi secondi. La partita termina quindi con qualche minuto di anticipo sul 60’, quando il pubblico di casa riversa in campo la classica invasione per festeggiare con i propri beniamini. La Juventus tornerà ora in campo domenica 11 agosto in Svezia, per l’ultima amichevole attualmente in programma contro l’Atletico Madrid. Poi il debutto in Serie A contro il Como.