Mondiale per Club, i convocati della Juve: ci sono Bremer, Milik e Kostic

Tutto pronto in casa Juve per il Mondiale per Club. I bianconeri hanno diramato la lista definitiva dei giocatori che Igor Tudor ha deciso di portare negli Usa per affrontare il torneo. Di seguito l'elenco. Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Daffara, Garofani. Difensori: Alberto, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Savona, Rouhi. Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Kostic, Thuram, Douglas Luiz. Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Milik, Kolo Muani, Weah, Mbangula. I bianconeri dovranno vedersela a partire dal 19 giugno nel Gruppo G contro Al Ain, Wydad Casablanca e Manchester City nella fase iniziale a gironi della competizione.