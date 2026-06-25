Dalla gioia dell’Olimpico all’addio, Gatti al Napoli ritrova Allegri

Federico Gatti adesso è nella lista dei cedibili anche per motivazioni tecniche. Le stesse che lo fanno invece rientrare nella lista degli acquistabili del Napoli. Questione di vedute che invece quanto al prezzo sono piuttosto vicine a essere identiche: 20 milioni potrebbero bastare per fargli aprire un'altra storia lontano da Torino, la sua città, e dalla Juve, capace di buttare via ciò che quel giorno a Roma le era stato praticamente garantito da ciò che resterà un ultimo gol con quella maglia.