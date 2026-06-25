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Dalla gioia dell’Olimpico all’addio, Gatti al Napoli ritrova Allegri

Il difensore non rientra nei piani di Spalletti e lascerà Torino, ai bianconeri 20 milioni

di Gianni Balzarini
25 Giu 2026 - 14:06
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L’ultimo gol di Federico Gatti con la maglia della Juventus è arrivato all’Olimpico, il secondo in campionato. Certo, un difensore non si misura in reti realizzate, ma in quel gesto alla fine dell'esultanza sotto la curva c'era la rivendicazione di sentirsi importante e quel giorno in casa della Roma addirittura determinante. Ha la Juve dentro, ma molto probabilmente dovrà tirarla fuori e lasciarla nei ricordi.

È un anno che si dice e stavolta sembra tutto vero perché di mezzo non c'è più solo il Napoli come un anno fa appunto, ma il Napoli di Massimiliano Allegri. Quello che lo fece esordire in Serie A nella stagione 22/23 dandogli anche l'occasione di segnare - nel campionato successivo - il suo primo gol in categoria nel derby del 7 ottobre 2023 con annessa corsa sotto la curva ritardata da oltre tre minuti di Var.

Diciamo che a Napoli potrebbe ritrovare uno degli allenatori che hanno creduto di più in lui con regolarità. Roba ben diversa dall'incredibile comportamento di Thiago Motta, che da clamoroso capitano nelle prime 4 giornate lo trasformerà di fatto in riserva. Ci sarà decisamente più feeling con Tudor, ma il suo ruolo di titolare praticamente fisso finirà con Spalletti.

Federico Gatti adesso è nella lista dei cedibili anche per motivazioni tecniche. Le stesse che lo fanno invece rientrare nella lista degli acquistabili del Napoli. Questione di vedute che invece quanto al prezzo sono piuttosto vicine a essere identiche: 20 milioni potrebbero bastare per fargli aprire un'altra storia lontano da Torino, la sua città, e dalla Juve, capace di buttare via ciò che quel giorno a Roma le era stato praticamente garantito da ciò che resterà un ultimo gol con quella maglia.   

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