Juve, Vlahovic dentro o fuori: il Besiktas di Italiano lo tenta

Dopo i fine settimana di relax a Forte dei Marmi, per la dirigenza della Juventus è tempo di stringere i tempi sul mercato. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il tecnico Luciano Spalletti si sono riuniti per fare il punto della situazione e aggiornare l’agenda bianconera. Una priorità assoluta svetta su tutte: risolvere definitivamente il caso Dusan Vlahovic. Il club bianconero ha necessità di pianificare le proprie strategie offensive e non può più permettersi di rimanere appesa a un filo. Con il contratto del serbo in scadenza il prossimo 30 giugno, per la Juve è dentro o fuori. E anche in fretta.