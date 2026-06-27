Juve, Vlahovic dentro o fuori: il Besiktas di Italiano lo tenta

Dopo i fine settimana di relax a Forte dei Marmi, per la dirigenza della Juventus è tempo di stringere i tempi sul mercato. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il tecnico Luciano Spalletti si sono riuniti per fare il punto della situazione e aggiornare l’agenda bianconera. Una priorità assoluta svetta su tutte: risolvere definitivamente il caso Dusan Vlahovic. Il club bianconero ha necessità di pianificare le proprie strategie offensive e non può più permettersi di rimanere appesa a un filo. Con il contratto del serbo in scadenza il prossimo 30 giugno, per la Juve è dentro o fuori. E anche in fretta.
L'ultimatum Juve e il passo indietro di Spalletti
La rivoluzione ai vertici della Continassa aveva riaperto uno scenario che sembrava archiviato, rimettendo il dossier Vlahovic al centro del tavolo. La Juventus ha offerto al centravanti un'ultima possibilità: un rinnovo, anche breve, a cifre che toccano gli 8 milioni di euro grazie ai bonus. La risposta della famiglia Vlahovic, tuttavia, non è mai arrivata. Un silenzio assordante che ha trasformato l'offerta bianconera in un vero e proprio ultimatum.
Di fronte a questo scenario, anche Luciano Spalletti ha dovuto cambiare posizione: il tecnico toscano era infatti il primo sponsor dell'attaccante serbo e ne caldeggiava fortemente la conferma, ma ora, allineandosi alla linea della società, il tecnico ha dismesso i panni del "tifoso" del serbo.
Solo il Besiktas fa sul serio
Se da un lato l'entourage del giocatore sperava nelle sirene di top club come Bayern Monaco, Barcellona o Atletico Madrid, la realtà del mercato si è rivelata diversa e per lui si sono registrati solo timidi sondaggi. L’unica società a essersi mossa concretamente è il Besiktas, che vuole regalare al suo nuovo allenatore, Vincenzo Italiano, un bomber di spessore internazionale per spezzare il duopolio Galatasaray-Fenerbahce. I media turchi (in particolare Fanatik) parlano di un'operazione complessiva da circa 30 milioni di euro tra commissioni, bonus e ingaggio. E per quanto riguarda l'ingaggio, il Besiktas sarebbe pronto a soddisfare le alte pretese economiche del serbo, offrendo un ingaggio monstre da 10 milioni di euro netti a stagione (superiore persino agli 8 richiesti alla Juve) più un ricco bonus alla firma da 5 milioni.
Il fattore Vincenzo Italiano
Il vero motore di questa trattativa è proprio Vincenzo Italiano. Il tecnico ha già allenato Vlahovic ai tempi della Fiorentina, un periodo d'oro in cui l'intesa tra i due fu straordinaria: in sole 21 presenze sotto la guida di Italiano, Vlahovic segnò infatti 17 gol, un rendimento mostruoso che convinse la Juve a spendere 90 milioni di euro a gennaio del 2022 per portarlo a Torino. Italiano ha sempre speso parole d'elogio per Vlahovic, definendolo in passato un "giocatore fenomenale per approccio e senso del gol" e sottolineando la sua letalità sotto porta ("su tre palloni, due li mette dentro").
Nonostante la prospettiva di ritrovare il suo mentore e di firmare un contratto faraonico, Vlahovic continua però a prendere tempo. La palla scotta tra le mani dell'attaccante e della sua famiglia: il 30 giugno è dietro l'angolo e il passaggio dal bianconero di Torino a quello di Istanbul non è mai stato così vicino.