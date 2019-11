La Juve punta Chong, colpo alla Pogba

L'OCCASIONE

La Juve tenta un altro colpo alla Pogba. Secondo quanto riporta la stampa inglese, che raccoglie indiscrezioni sempre più insistenti provenienti anche da Torino, Paratici avrebbe messo nel mirino Tahith Chong, gioiellino olandese del Manchester United classe '99. In scadenza a fine anno con i Red Devils, l'esterno sinistro è considerato uno dei talenti più promettenti d'Europa. Un mix esplosivo di fisicità (1.85 per 76 kg), doti atletiche e tecnica eccellente.

Arrivato a Manchester a parametro zero dalle giovanili del Feyenoord, Chong è nato a Curaçao, ha sangue cinese nelle vene, riccioli vistosissimi e un mancino che ha stregato mezza Europa. Nello United agisce sulla corsia sinistra, dove viaggia sempre a 100 all'ora e fornisce cross a ripetizione, ma non disdegna nemmeno le giocate di destro e un futuro da mediano proprio alla Pogba. Qualità che, a vent'anni, pochi altri coetanei possono vantare e che hanno subito attirato l'interesse non solo degli osservatori bianconeri, ma anche quelli di altri top club. Tutti pronti a dare l'assalto a fine anno per tentare il colpaccio. Ammesso che i Red Devils prima non riescano a convincerlo a rimanere e a firmare il rinnovo. Dopo l'affare Pogba, la Juve ci riprova con Chong.

