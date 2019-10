Juve, mercato sempre caldo: Buffon eterno, Son obiettivo concreto

JUVE

In casa Juve il mercato è sempre aperto. Non solo per quanto riguarda le manovre interne. Mentre dalla Continassa arrivano conferme sulla voglia di Buffon di continuare a giocare e rinnovare fino al 2021, dalle pagine di Tuttosport giunge infatti anche un'indiscrezione importante sull'interesse di Paratici per Heung-min Son. Il sudcoreano piace alla Juve non solo da un punto di vista tecnico per la sua rapidità, tecnica sopraffina e duttilità, ma anche sotto il profilo commerciale vista la grande popolarità in Estremo Oriente.

Visionato dagli emissari bianconeri domenica ad Anfield insieme a Eriksen (in scadenza), Son è legato al Tottenham fino al 2023 e non sarà facile strapparlo agli Spurs. Come dimostrano gli affari CR7 e De Ligt, la Juve però ormai può puntare ogni bersaglio e il sudcoreano sembra un obiettivo concreto. Soprattutto se vorrà cambiare aria come dice il "Sun". Al netto di cifre ancora da scoprire, dunque, un osservato speciale. Esattamente come il baby argentino Soulé, "Nuovo Di Maria" 16enne che i bianconeri sono già riusciti ad accaparrarsi e che a gennaio sbarcherà a Torino. Una scommessa per il futuro, che va a bilanciare il possibile rinnovo dell'eterno Buffon, ancora in grado di fare la differenza tra i pali. "Non mi vedo nei panni di dirigente, voglio giocare ancora - ha svelato Gigi -. Quando il fisico non mi sorreggerà più, dirò alla società che il mio tempo è finito". Il che, tradotto, dovrebbe portare a un prolungamento del contratto fino al 2021. Tutto senza fretta e, ovviamente, condiviso con Agnelli.

E fin qui le operazioni in "entrata". Quanto a quelle in uscita, invece alla Continassa c'è un discreto elenco di giocatori con le valigie pronte. Chi più, chi meno. Capitolo Mandzukic. Il bomber sicuramente lascerà la Juve a gennaio, ma la destinazione è ancora tutta da decidere. Sulle sue tracce ci sono ancora Manchester United e Al Duhail, ma anche il Siviglia s'è fatto sotto. Destinazioni interessanti per diversi motivi, ma ancora tutte da valutare e pesare. Sia tecnicamente che economicamente. Situazione simile a quella di Emre Can, per cui Paratici sta cercando una soluzione che soddisfi tutti dopo l'esclusione amara dalla lista Champions e il basso minutaggio con Sarri. Da valutare poi c'è anche la posizione di De Sciglio, per cui negli ultimi giorni sembra tornato alla carica il Psg e per cui a gennaio potrebbe aprirsi un nuovo scenario in Ligue 1. Alla Juve il mercato è sempre aperto.

