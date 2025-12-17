Logo SportMediaset

Mercato

Palermo, Brunori in uscita: è nel mirino della Samp

17 Dic 2025 - 10:21

In Serie B il mercato di gennaio sarà più che mai decisivo per gli equilibri della seconda parte di stagione. Il Palermo sarà una delle squadre più attive, anche sul fronte delle uscite. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Matteo Brunori è uno dei nomi più caldi: la Sampdoria punta molto sul capitano rosanero e vorrebbe inserire l'attaccante nel proprio progetto di rilancio.  L’operazione non è ancora definita, anche perché lo stesso Brunori, al momento, non appare pienamente convinto della destinazione, ma i movimenti di mercato indicano una possibile separazione.

