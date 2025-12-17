Genoa, Dzeko nel mirino per gennaio

Il Genoa sta pianificando le mosse in vista del mercato di gennaio e Daniele De Rossi vorrebbe portare in rossoblù un suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico del Grifone avrebbe lanciato più di un segnale verso Edin Dzeko. I primi contatti con l'attaccante della Fiorentina sarebbero già stati avviati e l'ingaggio sembrerebbe il nodo più grande da sciogliere. Dzeko è arrivato a Firenze la scorsa estate a parametro zero dal Fenerbahce con un contratto annuale con opzione per la prossima stagione a 1,5 milioni di euro netti all'anno più bonus.