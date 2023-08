La Juve pensa ad Amrabat. Anche Carlos Augusto nel mirino

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri valutano il centrocampista della Fiorentina, che però è a un passo dallo United. L'esterno del Monza piace in caso di addio di Kostic

E' Sofyan Amrabat l'ultima idea di mercato della Juventus. Perso Kessie, i bianconeri hanno messo nel mirino il regista della Fiorentina, per il quale al momento è stato fatto solo un semplice sondaggio. Diciamolo subito: la trattativa è complicata e decisamente in salita. Il marocchino si è promesso al Manchester United, con il quale parla da settimane e dove ritroverebbe Ten Hag, suo tecnico ai tempi dell'Utrecht. I colloqui tra il club viola e i Red Devils sono però in una fase di stallo e la Juve sta provando a inserirsi sfruttando i rapporti, in questo momento discreti, con i gigliati con cui hanno appena chiudo l'affare Artur. L'operazione è costosa, perché da Firenze non sono disposti a scendere sotto i 25 milioni, ma Giuntoli ci proverà sperando di riuscire a trovare la giusta soluzione.

L'alternativa al regista viola è il 19enne dello Strasburgo, Habib Diarra, inseguito anche da Lens e Wolfsburg. In ogni caso l'entrata di un centrocampista è legata alla cessione di Zakaria, ormai a un passo dal Monaco.

Intanto a Torino hanno messo nel mirino anche Carlos Augusto. L'esterno del Monza piace in caso di cessione di Kostic, che alla Continassa, scrive la Gazzetta dello Sport, non è più considerato incedibile. La sua eventuale partenza, unita a quella di Luca Pellegrini, aprirebbe le porte a una trattativa per il gioiellino dei brianzoli, che piace, e tanto, anche a Inter e Atalanta.