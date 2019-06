La Juve lavora su più fronti: Spinazzola e Romero per Milinkovic-Savic, Paratici in Turchia da Demiral

09/06/2019

In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, Sarri con ogni probabilità, la Juventus lavora su più fronti sul mercato. Ci sono diversi tavoli aperti e quello che porta a Milinkovic-Savic è il più interessante. Il centrocampista serbo della Lazio piace da molto ai bianconeri, ma la richiesta di Lotito è sempre alta, altissima: non meno di 100 milioni di euro. Per questo a Torino stanno valutando l'offerta da recapitare ai biancocelesti con cash e due contropartite tecniche. I principali indiziati sono Leonardo Spinazzola e Cristian Romero. Il primo non è riuscito a trovare molto spazio in questa stagione e potrebbe essere sacrificato, mentre il giovane difensore del Genoa è stato già bloccato dalla Juve che potrebbe cederlo subito a Simone Inzaghi.



Anche perché per la difesa è spuntato negli ultimi giorni il nome di Merih Demiral. E proprio per il centrale del Sassuolo Fabio Paratici è volato in Turchia per assistere al match con la Francia. Il turco ha convinto e il prossimo anno vestirà la maglia bianconera. La richiesta è di 15 milioni di euro, ma a Torino hanno in mente una mossa a sorpresa. È vicino, infatti, il colpo Hamed Junior Traorè dall'Empoli. Il classe 2000 a gennaio era stato ceduto alla Fiorentina, ma i Viola non hanno depositato i documenti in tempo e così l'affare è saltato. Ora c'è la Juve che si è mossa e potrebbe chiudere per il giovane talento per poi girarlo ai neroverdi nell'ambito dell'operazione Demiral.