Juventus, proposto scambio Chiesa-Sterling: difficile ma i Blues hanno un piano B

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri e i Blues hanno provato a trovare l'accordo per un doppio colpo ma le distanze tra valutazioni e ingaggi sembrano incolmabili, la squadra di Maresca però vuole il giocatore e pensa a un modo per arrivarci

Che la storia d'amore tra Federica Chiesa e la Juve sia giunta ai titoli di coda è cosa nota. L'attaccante è ormai al di fuori del progetto bianconero e la scelta del club di farlo allenare non più con la prima squadra ma con i giocatori in uscita è l'ennesima dimostrazione che nulla può essere recuperato. Giuntoli e lo stesso Thiago Motta, che sono a loro detta in sintonia più che mai, sono stati fin troppo chiari, ora si aprono diversi scenari. L'ex viola, con un contratto in scadenza 2025, dovrebbe essere ceduto entro fino agosto in modo da non perderlo a parametro zero la prossima stagione per una cifra vicina a 25 milioni di euro. Giuntoli farà di tutto perché questo non avvenga e potrebbe essersi aperta una nuova pista interessante sia per il giocatore che per la società bianconera, una pista che porta dritto alla Premier League, ma di certo non semplice.

Nelle ultime settimane, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero stati molti e ravvicinati i contatti tra la Juventus e il Chelsea. I due club avrebbero provato a lavorare per uno scambio che vede come protagonisti due giocatori al di fuori dei progetti di entrambe le squadre: Federico Chiesa e Raheem Sterling. L'idea è piaciuta a entrambe ma il problema che sembra insormontabile è rappresentato dalle diverse valutazioni e dai diversi ingaggi. Innanzitutto il contratto del bianconero scadrà nel 2025 mentre quello del giocatore dei Blues è molto più lungo, scadrà nel 2027. Inoltre i due calciatori percepiscono stipendi differenti, uno il doppio dell'altro. Federico Chiesa guadagna circa 5 milioni di euro a stagione mentre il calciatore giamaicano circa 10 milioni, un dettaglio non del tutto trascurabile. Lo scambio, dunque, diventa difficile la pista non è del tutto abbandonata e se il Chelsea dovesse vendere Sterling (anche a un altro club) l'idea Chiesa rimarrebbe viva e diventerebbe una possibilità concreta.

Vedi anche Mercato Chiesa a prezzo di saldo occasione per le big: le mosse di Inter e Milan Il giocatore bianconero, però, non smette id guardarsi intorno, le piste più calde rimangono quelle che portano a Inter e Milan. La scorsa settimana il suo agente, Fali Ramadani, ha incontrato sia la dirigenza nerazzurra che quella rossonera per valutare la fattibilità di un 'operazione, con entrambe le milanesi molto interessate al giocatore. Con l'arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina Marotta non ha intenzione di lasciarsi scappare un giocatore italiano e di puro talento come Chiesa, ma i cugini milanisti non staranno li a guardare. Il bianconero è un profilo interessante anche per la squadra di Fonseca, inoltre Ibrahimovic ha da poco dichiarato che il Milan resta sempre sulla piazza, pronto a qualche altro colpo di mercato. Nelle scorse settimane inoltre il suo nome era anche stato accostato al Napoli alla e Roma ma l'interesse sembra scemato e le società sembrerebbero interessate ad altri profili. Il mercato è ancora lungo, altre due settimane di fuoco per Chiesa, sempre che non ci sia qualche nuovo colpo di scena.