Nuova panchina per Tevez: sarà l'allenatore del Talleres

Dopo le esperienze al Rosario Central e all'Independiente, Carlos Tevez è pronto per una nuova avventura: il campione, tra le altre ex Juve e Manchester City e Utd, sederà sulla panchina del Talleres, squadra che milita nella prima divisione argentina. Di seguito il comunicato del club:



"In seguito alle dimissioni presentate questa mattina da Diego Cocca e dal suo staff tecnico, prima ai giocatori e poi alle autorità, il Consiglio di Amministrazione ha preso la decisione di assumere Carlos Alberto Tévez come nuovo Direttore Tecnico della Squadra Professionistica dell’Albiazul. Carlos Tévez ha 41 anni e ha diretto il Rosario Central nel 2022 e l’Independiente nel 2023.