Da Chiesa a McKennie: la Juve reintegra gli epurati nello store online

Il club bianconero ha reinserito nello store online le magliette dei calciatori cosiddetti epurati: un indizio di mercato?

Juve, da Sivori a Tevez: ecco chi ha indossato la numero 10





















Yildiz è il nuovo numero 10 della Juventus, l'annuncio ufficiale insieme al rinnovo di contratto fino al 2029. Ma prima di lui l'ha indossata nella storia bianconera? Da Sivori a Scirea, da Baggio a Del Piero, tantissimi campioni che l’hanno onorata, scopriamoli tutti insieme 1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

La Juventus fa marcia indietro. Dopo aver eliminato le maglie dei calciatori fuori rosa dallo store online lo scorso 5 agosto, nelle ultime ore il club bianconero ha cambiato i piani reinserendo i nomi degli otto tesserati da tempo alla porta. Infatti, è possibile acquistare nuovamente le magliette di De Sciglio, Chiesa, Kostic, Milik, McKennie, Arthur, Rugani e Djalò, tutti messi ai margini per motivi di mercato. Che questo sia un indizio di mercato relativo alla loro permanenza in bianconero non è da escludere: nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi.

Vedi anche juventus Juventus, proposto scambio Chiesa-Sterling: difficile ma i Blues hanno un piano B Al momento, l'unico calciatore che sembra essere sulla via del reintegro è Weston McKennie, che proprio oggi si allenerà per la prima volta con i propri compagni agli ordini di Thiago Motta. Il messaggio mandato dalla società è, soprattutto, di natura economica più che tecnica: chi non vuole rinnovare a determinate cifre (vedi McKennie prima e Chiesa poi) è considerato cedibile. Ma il reintegro nello store è sicuramente un segnale.