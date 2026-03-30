Randal Kolo Muani chiama la Juventus: la verità sul ritorno e la richiesta del Psg

Ma Kolo Muani non ha dimenticato la Juve e la Juve non ha dimenticato Kolo Muani. A gennaio, su suggerimento di Luciano Spalletti che lo stima dai tempi dell'Eintracht Francoforte, c'era stato un abboccamento che non aveva portato a nulla, tra qualche mese però i pezzi del puzzle potrebbero nuovamente trovare l'incastro giusto come a gennaio 2025. Il 27enne rientrerà alla base, al Psg, e la Juventus farà di tutto per riprenderlo, questa volta a titolo definitivo: 30 milioni di euro la richiesta parigina, controparte con la quale sono state superate tutte le incomprensioni.