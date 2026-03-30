Randal Kolo Muani chiama la Juventus: la verità sul ritorno e la richiesta del Psg
Kolo Muani vuole solo la Juve: l'attaccante del PSG (in prestito agli Spurs) apre al trasferimento definitivo a Torino
Randal Kolo Muani e la Juventus, dove eravamo rimasti? Alla scorsa estate quando le frizioni tra il club bianconero, che non garantiva il riscatto certo del giocatore nella proposta di un nuovo prestito, e il Paris Saint-Germain erano sfociate in uno stallo nel quale si era inserito il Tottenham che, paradossalmente, aveva preso l'attaccante francese in... prestito con diritto di riscatto.
Quanto costa Kolo Muani?
Ma Kolo Muani non ha dimenticato la Juve e la Juve non ha dimenticato Kolo Muani. A gennaio, su suggerimento di Luciano Spalletti che lo stima dai tempi dell'Eintracht Francoforte, c'era stato un abboccamento che non aveva portato a nulla, tra qualche mese però i pezzi del puzzle potrebbero nuovamente trovare l'incastro giusto come a gennaio 2025. Il 27enne rientrerà alla base, al Psg, e la Juventus farà di tutto per riprenderlo, questa volta a titolo definitivo: 30 milioni di euro la richiesta parigina, controparte con la quale sono state superate tutte le incomprensioni.
Kolo Muani accetterebbe anche senza Champions
Kolo Muani, in cuore suo, non ha alcun dubbio: secondo Tuttosport la sua voglia di Juve è così grande che accetterebbe anche senza la qualificazione bianconera in Champions League. Certo, in quel caso si aprirebbe un capitolo di opportunità economica dalle parti di Torino ma è uno scenario al quale, per ora, nessuna delle parti vuole pensare.