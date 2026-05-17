Fiorentina, Paratici allontana il Milan: "Ho appena comprato casa qui"
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Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina che oggi torna per la prima volta da avversario all'Allianz Stadium, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro la Juve e ha spento le voci che la prossima stagione lo spingono verso il Milan come possibile sostituto di Igli Tare: "Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Sono molto focus e non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima, ma questo non significa che si debba cambiare".