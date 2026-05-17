Fiorentina, Paratici allontana il Milan: "Ho appena comprato casa qui"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina che oggi torna per la prima volta da avversario all'Allianz Stadium, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro la Juve e ha spento le voci che la prossima stagione lo spingono verso il Milan come possibile sostituto di Igli Tare: "Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Sono molto focus e non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima, ma questo non significa che si debba cambiare".