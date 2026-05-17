Juve, Chiellini: "Vlahovic? Spero non sia la sua ultima allo Stadium, lo vedremo nelle prossime settimane"

17 Mag 2026 - 11:57
© Getty Images

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"Vlahovic? La speranza concreta e che non sia la sua ultima partita allo Stadium, ma quello lo vedremo nelle prossime settimane". Parole di Giorgio Chiellini a Dazn prima del match tra Juventus e Fiorentina. "L'importanza di Vlahovic e di un centravanti come Vlahovic è palese, è il nostro centravanti titolare. Abbiamo avuto tanti infortuni, non ce ne siamo lamentati, ma è un giocatore diverso dagli altri, che in Italia ha sempre fatto bene. Non lo scopriamo nelle ultime due settimane. Dusan è concentrato, ha sempre lavorato dal primo giorno dell'anno come se avesse altri 10 anni di contratto"-.

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