Kean, Juve al lavoro per il rinnovo: la scadenza è vicina e le pretendenti tante

25/03/2019

Per blindare Kean, alla Juve non basteranno soltanto garanzie economiche, ma serviranno anche quelle tecniche: sette presenze (due da titolare) con la maglia bianconera - tra campionato, Champions e Coppa Italia - e tre gol all'attivo sono i numeri in questa stagione dell'attaccante, che in futuro chiederà ovviamente più spazio. Come riferisce 'Tuttosport', la Juve è ottimista sul rinnovo. Ma le numerose pretendenti in ogni caso non resteranno a guardare. Il Milan sarebbe pronto a un nuovo assalto al giovane attaccante dopo il tentativo fallito a dicembre da Leonardo. E l'Ajax avrebbe già pronto un piano per portare Kean ad Amsterdam. Negli ultimi tempi si era parlato anche di un suo possibile inserimento nella trattativa per portare il gioiellino de Ligt (agente Mino Raiola) in bianconero. Ma ora più che mai la Juve non vuole privarsi del suo talento cresciuto nel vivaio. Il 'Mattino' racconta oggi di un 'no' del Napoli per Kean: Raiola in estate chiamò De Laurentiis, che rifiutò la soluzione prestito.