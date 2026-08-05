Newcastle, Jaissle è il nuovo allenatore: è ufficiale

Il Newcastle United è lieto di annunciare la nomina di Matthias Jaissle come nuovo allenatore della squadra.
Ampiamente riconosciuto come uno dei migliori giovani allenatori d'Europa, il trentottenne tedesco arriva a Tyneside dopo aver ottenuto notevoli successi con il Red Bull Salisburgo e l'Al-Ahli.
A seguito di un processo di selezione approfondito, rigoroso e riservato, Matthias è emerso come il candidato ideale per guidare il club verso un nuovo entusiasmante capitolo.
A soli 33 anni, Matthias è stato nominato allenatore del Red Bull Salisburgo e ha ottenuto un successo immediato in Austria, vincendo un double nazionale nella sua prima stagione. Ha anche guidato il club alla UEFA
Hanno raggiunto per la prima volta nella loro storia la fase a eliminazione diretta della Champions League, prima di conquistare il secondo titolo di campionato consecutivo e di proseguire la loro marcia in Europa League.
Dopo essere approdato all'Al-Ahli, ha rapidamente trasformato la squadra in una delle migliori d'Asia, conquistando la qualificazione alla AFC Champions League già nella sua prima stagione. Lascia il club dopo aver vinto due titoli consecutivi di AFC Champions League, diventando il primo allenatore a raggiungere questo traguardo.
La capacità di Matthias di sviluppare i giocatori, costruire squadre resilienti, coese e dinamiche e contribuire a creare ambienti di alto livello ad alte prestazioni lo ha contraddistinto durante tutta la sua carriera di allenatore.
Altrettanto importante è il fatto che la sua filosofia calcistica e il suo stile di leadership siano fortemente in linea con la direzione, le ambizioni e la cultura del Newcastle United.