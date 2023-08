Juventus, Zakaria ceduto al Monaco. Ora c'è spazio per Amrabat

LA CESSIONE

Avventura in Ligue 1 per il centrocampista svizzero ceduto per 20 milioni di euro. Il marocchino della Fiorentina è un obiettivo caldo

Nel nuovo anno zero della Juventus, pronta a ripartire dopo la tormentata stagione scorsa, non c'è spazio per Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, rientrato dal prestito al Chelsea, lascia i bianconeri a titolo definitivo per iniziare la nuova avventura al Monaco. La trattativa tra Juventus e club del Principato andava avanti da settimane, ma si è arrivati a un dunque vale a dire ai 20 milioni di euro che il Monaco verserà nelle casse della Juventus. Non solo: i bianconeri avranno una percentuale sull'eventuale futura rivendita di Zakaria, sembra del 20%.

Mancava l'accordo tra il giocatore e il suo nuovo club, ma dopo un colloquio tra Zakaria e il nuovo allenatore Adi Hutter - che spingeva per averlo in biancorosso - è arrivato anche quello.

In casa Juventus ora in attesa di sciogliere i dubbi sulle condizioni di Paul Pogba, l'interesse è spostato su Amrabat della Fiorentina. La società toscana, con cui è già stato trattato il passaggio di Arthur durante l'estate, chiede 30 milioni per il protagonista dell'ultimo Mondiale con il Marocco, ma l'idea del ds Giuntoli è quella di inserire una contropartita tecnica gradita a Vincenzo Italiano e alla proprietà viola.