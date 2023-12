Le big d'Europa su Yildiz, la Juve lo manda in Next Gen

TALENTI SUL MERCATO

Il turco piace a Liverpool, Arsenal e Dortmund, ma sta trovando poco spazio e di fronte a una grande offerta... Iling-Junior verso l'addio a gennaio

Un po' per obbligo, un po' per opportunità, la Juventus sta ripartendo dai giovani e il caso di Hans Nicolussi Caviglia è solo l'ultimo che vede i bianconeri affidarsi ai ventenni. Magari anche per fare cassa in un futuro non troppo lontano. A partire da Kenan Yildiz, oggi sulla bocca di tutti nonostante quest'anno abbia giocato solo una manciata di minuti in Serie A. Il giovane attaccante turco, però, ha catturato l'attenzione di diversi top club europei andando a segno con la sua nazionale maggiore contro la Germania. Su di lui ci sono Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund e Lipsia, pronti a farsi avanti con offerte allettanti. Offerte che dovranno essere tali visto che il contratto è in scadenza nel 2027 e a Torino non se ne libereranno a cuor leggero. Se ne potrebbe parlare davanti a 30 milioni di euro anche perché c'è un altro coetaneo che chiede spazio, Matias Soulé, e uno dei due potrebbe essere di troppo.

Vedi anche juventus Juve ancora in emergenza: per il Napoli preoccupano Locatelli, Rugani e Alex Sandro Intanto, però, Yildiz ha bisogno di giocare e visto che Allegri non gli sta dando spazio, sarà in campo con la Next Gen bianconera nella prossima sfida di Serie C contro la Lucchese. Un po' per migliorare una classifica deficitaria degli Under 23 di Brambilla, un po' per tenerlo in caldo in caso di necessità.

Vedi anche Calcio Giuntoli: "Juve l'anti-Inter? Lo dice Marotta, noi puntiamo al quarto posto" Chi invece sembra già destinato all'addio, anche in tempi brevi, è Samuel Iling-Junior. L'inglese ha collezionato finora meno di due ore in campo e nonostante la scorsa stagione abbia messo in mostra doti importanti, è finito ai margini del progetto. Tanto che potrebbe salutare la Continassa già a gennaio, anche considerando che il suo contratto scadrà nel 2025.

Di lui ne ha parlato anche Giuntoli in un recente viaggio in Inghilterra. Piacerebbe a Tottenham e Newcastle, ma verrebbe ceduto solo a titolo definitivo. La Juve, poi, vorrebbe provare a inserirlo nella trattativa con il Nizza per portare a Torino Khepren Thuram.