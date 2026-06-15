Juventus-Vlahovic, il "tormentone" non è finito: Carnevali prova il miracolo

I giornali sportivi: lunedì 15 giugno 2026
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
No, il tormentone non è ancora finito. E non sono esaurite neppure le possibilità di vedere ancora Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo, in scadenza di contratto a fine mese.
Ma in questi dodici giorni dalle parti di Torino è successa una cosa non di poco conto: il ribaltone Comolli-Carnevali. Un avvicendamento di ruoli che non cambia le possibilità economiche della Juve ma potrebbe dare nuovo impulso a quella che sarebbe una clamorosa permanenza. Di questo, e ovviamente di tanto altro, hanno parlato l'ex ad del Sassuolo e Luciano Spalletti a Forte dei Marmi e questo, e tanto altro, è sul tavolo di Carnevali che oggi ufficialmente prende possesso del suo ufficio alla Continassa.
L'allenatore toscano tifa per la conferma di Dusan, anche più dell'acquisto di Sorloth e di un ritorno di Kolo Muani, e se il classe 2000, visto anche che nessuna big al momento ha suonato al campanello del papà-agente Milos, limerà un po' le richieste allora forse anche i bianconeri potrebbero fare uno scatto all'insù arrivando a quota 8 milioni di ingaggio comprensivi di bonus. Ci sarebbe poi da affrontare la durata dell'accordo visto che il serbo aveva aperto a un biennale ma vorrebbe dire che la prossima estate saremmo quasi da capo visto che dodici mesi dopo Vlahovic sarebbe libero di andarsene a parametro zero.
Carnevali fisserà un appuntamento con Vlahovic per un ultimo, questa volta per davvero, tentativo: dentro o fuori, altro ribaltone o definitivo addio.
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa