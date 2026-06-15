Juventus-Vlahovic, il "tormentone" non è finito: Carnevali prova il miracolo

Ma in questi dodici giorni dalle parti di Torino è successa una cosa non di poco conto: il ribaltone Comolli-Carnevali. Un avvicendamento di ruoli che non cambia le possibilità economiche della Juve ma potrebbe dare nuovo impulso a quella che sarebbe una clamorosa permanenza. Di questo, e ovviamente di tanto altro, hanno parlato l'ex ad del Sassuolo e Luciano Spalletti a Forte dei Marmi e questo, e tanto altro, è sul tavolo di Carnevali che oggi ufficialmente prende possesso del suo ufficio alla Continassa.