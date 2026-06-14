Carnevali-Spalletti, vertice a Forte dei Marmi per la Juventus del futuro: mercato, ma non solo

Chiaramente, il focus riguarda la rosa che dovrà essere messa a disposizione di Spalletti. Si partirà da alcune cessioni, necessarie anche per fare cassa visti i mancati introiti dovuti all'esclusione dalla prossima Champions League. I nomi sono quelli già fatto nelle ultime settimane. Si va da Bremer a Thuram, passando per Cambiaso. Sono questi i nomi principali che permetterebbero di fare cassa. Più delicata la situazione di Jonathan David, che è arrivato a Torino a parametro zero, ma senza un Mondiale da protagonista (e l'inizio non è stato dei più promettenti) rischia di non avere pretendenti. Bisognerà poi valutare rientri, eventuali riscatti e cessioni in prestito.Tra gli "intoccabili", invece, ci sono Yildiz, McKennie, Locatelli e Kalulu.