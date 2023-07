Juventus, Vlahovic minacciato dai tifosi del Psg: "Vieni, ti tagliamo le tre dita"

LE MINACCE

Minacce all'attaccante bianconero vicino al Psg: riferimento politico sul gesto delle tre dita per la "Grande Serbia"

© twitter La possibile avventura di Dusan Valhovic al Paris Saint-Germain non inizia di certo nel migliore dei modi. Manca ancora l'accordo ufficiale per portare il serbo all'ombra della Tour Eiffel, ma da parte degli ultras più accaniti e duri nascono già i primi attriti. In Francia, infatti, è spuntato uno striscione contro la punta bianconera, con chiare minacce all'attaccante prossimo promesso sposo del Psg. "Vlahovic a Parigi ti tagliamo le tre dita" si legge nello striscione tenuto da otto tifosi, tra cui due che fanno il segno dell'aquila con le mani.

Il riferimento è chiaramente di matrice politica in quanto in passato l'attaccante serbo si è mostrato con il segno delle 3 dita rivolto al cielo che inneggia alla Grande Serbia (Dio, Patria e Zar). Un simbolismo che appartiene all'ala di destra della Serbia che tende a non riconoscere il Kosovo e i suoi confini.

E il gesto di Vlahovic sembra non piacere ad alcuni tifosi del Psg, i più accaniti, che hanno deciso di mandare un messaggio all'attaccante in vista del suo possibile approdo a Parigi che aprirebbe la strada a Lukaku alla Juventus.