Ultima sfida allo Stadium? Da Vlahovic a Kolo Muani, potrebbero lasciare la Juve

Francisco Conceição e Renato Veiga dovrebbero salutare Torino al termine della stagione. Il figlio d'arte è sceso nelle graduatorie di gradimento di Tudor tanto da finire spesso in panchina nelle ultime sfide, un buon motivo per non pagare i 30 milioni richiesti dal Porto (a meno che, come per Kolo Muani, possa arrivare un nuovo accordo, meno costoso). Lo stesso vale per il difensore portoghese che, a causa di infortuni e prestazioni non all'altezza, ha trovato poco spazio, troppo poco per valere i 50 milioni di euro richiesti dal Chelsea per cederlo.