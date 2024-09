Juventus: Tiago Djalò in prestito al Porto, niente Arabia per Kostic

MANOVRE BIANCONERE

Il difensore portoghese, fuori dai piani di Thiago Motta, era stato vicino alla Roma ma andrà in Primeira Liga. Niente Arabia, invece, per Kostic

Il mercato in Portogallo chiude a mezzanotte e la Juventus ne approfitta per piazzare uno dei suoi esuberi: Tiago Djalò passa al Porto in prestito secco. Il difensore portoghese è già in Portogallo, pronto per cominciare la nuova avventura. I due club hanno trovato anche la quadra sullo stipendio, che sarà pagato in parte dallo stesso club bianconero. Niente Arabia, invece, per Filip Kostic: resta viva l'ipotesi Turchia.

Vedi anche juventus Il passo indietro non preoccupa Motta: dopo la sosta arriva la Juve 2.0 Il difensore portoghese classe 2000, che nelle giovanili era cresciuto nello Sporting Lisbona, torna dunque nella Primeira Liga dopo una toccata e fuga al Milan (nel 2019) e gli anni al Lille. Preso dalla Juventus per 3,6 milioni di euro lo scorso gennaio per anticipare l'Inter (che era interessata eventualmente per questa estate visto che sarebbe andato in scadenza col club francese), non è mai riuscito a trovare spazio complice il lungo recupero della rottura del legamento crociato patita nel marzo 2023. Per lui in bianconero solo 16' concessi da Montero nell'ultima partita dello scorso campionato, contro il Monza.

Nelle ultime ore di mercato sembrava vicino alla Roma, che poi è andata su Hermoso, ora ecco spuntare la chance Porto, che lo aveva già cercato a inizio agosto nell'ambito dei colloqui con la Juve per Francisco Conceiçao: un modo per tornare a diventare protagonista visto che non era nei piani di Thiago Motta.

KOSTIC-AL ITTIHAD, ARRIVA LA FUMATA NERA

Filip Kostic potrebbe lasciare a breve la Juventus. Dall'Arabia Saudita, per la precisione dall'Al Ittihad, è infatti arrivata un'offerta che il giocatore ha deciso di non accettare, chiudendo di fatto le porte al trasferimento. L'unica chance di cessione rimane quella in Turchia, dove il mercato chiude il 13 settembre. Stesso destino potrebbe spettare ad Arthur, ancora in cerca di una collocazione.