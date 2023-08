Juventus, Szczesny non è incedibile: su di lui c’è il Bayern

MANOVRE BIANCONERE

Bavaresi ancora a caccia di un portiere dopo l’addio di Sommer e il polacco per i bianconeri non è incedibile, se parte idea Carnesecchi

Da quando è arrivato Cristiano Giuntoli alla Juventus nessuno è incedibile, come ha chiarito anche Allegri davanti all’offerta giusta potrebbe partire chiunque e Wojciech Szczęsny non fa eccezione. Il portiere della Polonia a Torino sta benissimo e ha già dichiarato che non pensa di cambiare aria, ma negli ultimi giorni non è stato non convocato per la sfida amichevole di Cesena contro l'Atalanta e dietro alla sua esclusione, avvenuta ufficialmente a causa di un sovraccarico muscolare, potrebbe esserci il Bayern Monaco. Dopo l'addio di Sommer destinazione Inter e con Neuer fuori dai giochi, i bavaresi hanno infatti urgente bisogno di un portiere esperto e starebbero pensando, oltre a Yassine Bounou del Siviglia che al momento è il favorito, anche al numero uno bianconero.

Ovviamente è ancora presto per parlare di una trattativa, a Torino non è stata ancora recapitata nessuna offerta, ma a pochi giorni dall'inizio del campionato la Juventus ha già iniziato a guardarsi intorno in caso di affondo dei tedeschi per Szczesny e, stando a quanto riporta TuttoAtalanta.com, avrebbe messo nel mirino Marco Carnesecchi, numero uno classe 2000 di proprietà dell'Atalanta chiuso a Bergamo da Musso e reduce da una stagione positiva alla Cremonese che potrebbe essere un importante investimento per il futuro.

