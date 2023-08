Juventus, torna di moda il nome di Berardi

MANOVRE BIANCONERE

Dopo aver completato le cessioni di Zakaria, Pellegrini e Rovella i bianconeri hanno fatto cassa e l'azzurro potrebbe lasciare il Sassuolo: pronti 20 milioni più il cartellino di Soulé

"Non so ancora se resterò". Domenico Berardi lo aveva già detto all'inizio di agosto, in occasione della presentazione della nuova maglia del Sassuolo, e ora le parole dell'attaccante azzurro, che quella sera Carnevali si augurava fossero scherzose, assumono tutto un altro significato. "Se Berardi si è detto incerto di restare vuol dire che lo pensa davvero", aveva avvertito il tecnico Dionisi e in effetti il capitano sembra sempre più convinto di lasciare i neroverdi dopo oltre 10 anni, 351 presenze e 133 reti. Dopo gli approcci di Napoli e Lazio, come riporta SportItalia, sarebbe infatti tornata a farsi sotto la Juventus, destinazione da sempre gradita al giocatore. Un interessamento che nei prossimi giorni potrebbe tramutarsi in un vero e proprio affare perché la Juve sta completando diverse cessioni e con quei soldi potrebbe presentare l'offerta giusta: 20 milioni di euro cash più il cartellino di Soulé (valutato 15 milioni).

Vedi anche juventus Segnali di bella Juventus, ma l'attacco segna poco: la pista Lukaku resta viva Zakaria al Monaco, Rovella e Pellegrni alla Lazio e magari anche Miretti al Bologna. La Juve sfoltisce la rosa e fa cassa, come ha sottolineato anche Allegri davanti all'offerta giusta potrebbe partire chiunque (anche Kostic, che piace a molte squadre all'estero ma per cui non è ancora arrivata nessuna offerta concreta), ma si prepara anche a comprare per puntellare la rosa visto che la stagione vera è ormai alle porte.

Mentre per il centrocampo il casting è apertissimo, per la corsia destra i bianconeri sembrano aver scelto: Berardi è un vecchio pallino di Allegri, che con il suo arrivo potrebbe passare al 4-3-3, oppure impiegarlo in più ruoli tra la possibilità di vederlo alle spalle di Vlahovic o a tutta fascia nel 3-5-2.

I bianconeri stanno per incassare un tesoretto importante, per il giocatore potrebbe essere l'ultima grande occasione della carriera: nei prossimi giorni potrebbe esserci l'accelerata definitiva e tra Juve e Berardi dopo anni di corteggiamento potrebbe davvero arrivare il lieto fine.

