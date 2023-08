Szczesny: 'Finché alla Juventus mi vogliono resto qui"

LE PAROLE

Il portiere polacco chiude il mercato dopo la vittoria contro il Real: "Sono anche contento perché mio figlio avrà la maglia di Vinicius Jr"

Nei giorni scorsi le voci su Donnarumma, poi l'ipotesi Bayern Monaco, ma Wojciech Szczesny vede solo bianconero e 'para' anche le voci di mercato: "Tutte le estati si parla di me ma poi finisce sempre allo stesso modo - ha detto il portiere polacco dopo la vittoria per 3-1 contro il Real Madrid - Finché alla Juventus mi vogliono sarò sempre con questa maglia. E mi sa che mi vogliono... (ride, ndr)".

"C'è rammarico a pensare che quella contro il Real Madrid sia stata l'unica occasione di giocare contro una squadra europea (vista l'assenza dalle Coppe, ndr) - ha detto poi Szczesny - ma comunque è una bella sensazione vincere queste partite, anche se era un'amichevole. La soddisfazione di battere il Real, che è una delle squadre più forti del mondo, c'è. Sono anche contento perché mio figlio avrà la maglia di Vinicius Jr".

"Il rimpianto Champions c'è - assicura il numero uno polacco - ma abbiamo dimostrato sul campo che la Juve merita la Champions. Il nostro posto è quello. Non ci siamo per motivi extra campo". C'è chi pensa che proprio la mancanza di un impegno infrasettimanale fisso potrebbe favorire i bianconeri nella corsa scudetto: "Abbiamo una rosa già molto forte, cercheremo di fare il nostro meglio, senza le Coppe europee. Ai primi di agosto è presto per parlarne: siamo contenti di ciò che abbiamo fatto in America, dal 20 penseremo al campionato".

Infine, su Weah: "Ha un motore importante, corre tanto e ha tantissima energia. Sono contento per lui".

