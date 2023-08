Lukaku, avviata la trattativa tra Chelsea e Tottenham: la Juve osserva

MERCATO

Gli Spurs sono alla caccia del sostituto di Kane e hanno avviato i contatti coi Blues, così l'attaccante belga resterebbe a Londra

A circa due settimane dalla fine della sessione estiva del calciomercato il futuro di Romelu Lukaku è ancora del tutto incerto. I dialoghi tra il Chelsea (dove il belga è totalmente fuori dal progetto nonostante la mancanza di attaccanti e si allena da solo) e la Juventus per lo scambio con Vlahovic si sono interrotti e dato che lui ha sempre rifiutato le ricche offerte arabe, le pretendenti ormai non sono poi molte. Nelle ultime ore però si è fatto sotto il Tottenham, che deve rimpiazzare Harry Kane volato a Monaco di Baviera: gli Spurs hanno deciso di sondare il terreno per il 30enne belga, che ha un costo relativamente contenuto (45 milioni) ed esperienza di Premier League (anche se detto più volte di non volerci più giocare).

In caso di trasferimento al Tottenham Lukaku resterebbe a Londra e probabilmente dovrebbe anche accontentarsi di uno stipendio più basso rispetto ai 10,8 milioni che guadagna ora, ma con la trattativa con la Juve (con cui ha già un accordo per un triennale) ormai bloccata e il tempo che passa, probabilmente il belga dovrà decidere di accontentarsi se davvero non vuole andare a giocare in Arabia.

Anche Lukaku probabilmente non è la soluzione ideale per il gioco di Postecoglou, ma al momento gli Spurs in attacco possono contare solo sul 19enne argentino Alejo Veliz, appena preso dal Rosario Central, e su Richarlison, che l'anno scorso ha segnato appena un gol in Premier, quindi hanno bisogno di un attaccante collaudato che porti in dote gol e Lukaku risponde all'identikit.

I contatti tra le due squadre sono avviati e l’intesa è possibile, 45 milioni non saranno un problema per il Tottenham che ne ha appena intascati più di 100, poi bisognerà trovare l'accordo con Lukaku. E anche quello sembra possibile perché... chi si accontenta gode. Intanto la Juventus osserva.

