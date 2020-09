Juventus-Suarez, la prossima settimana il passaporto italiano

LA TRATTATIVA

Il contratto è pronto da tempo e dice che a Luis Suarez la Juventus ha proposto un triennale da 10 milioni a stagione. Lui gradisce e aspetta. Già, perché l'appuntamento decisivo resta quello della prossima settimana proprio a Barcellona per poter ottenere la cittadinanza italiana (esame di italiano livello B1-terzo livello). Un iter che il Pistolero aveva iniziato qualche anno fa ma che poi aveva interrotto perché non c'era, appunto, la necessità di diventare comunitario. Lui che comunque ha la moglie "italiana", Sofia figlia di un emigrato di origini friulane, si sente pronto per una nuova avventura professionale e questo nonostante Lionel Messi abbiamo deciso di continuare col Barça.

Il bomber blaugrana aveva deciso, con l'addio della Pulce, di lasciare la Catalogna. E così, pare farà anche se Leo ha poi ieri detto di continuare a vestire la maglia del suo cuore.

In casa Juve sono speranzosi e attendono i passi burocratici per affondare in modo definitivo il colpo.

In canna, Paratici, ha comunque sempre Edin Dzeko che, nonostante le apparenze, è attratto dalla prospettiva di giocare in un grande club che disputa la Champions League.