Juventus, Zaniolo è la scelta se partisse Chiesa. Ma c'è l'Al-Hilal

LA STRATEGIA

L'agente di Chiesa è a Londra per parlare con il Chelsea e non solo. L'ex romanista è il profilo scelto da Giuntoli in caso di addio

Il corteggiamento reciproco tra la Juventus e Nicolò Zaniolo è destinato a proseguire. L'ex attaccante della Roma inizierà la stagione con il Galatasaray, con il quale ha vinto l'ultimo campionato turco, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Italia. La dirigenza bianconera infatti lo ha da sempre individuato come profilo ideale per l'attacco in caso di partenza di Federico Chiesa per il quale si è registrato un interesse forte da club di Premier League.

La premessa è d'obbligo, Nicolò Zaniolo alla Juventus è un affare ipotizzabile e fattibile solo con una cessione importante da parte del club bianconero, in particolare Chiesa. L'esterno infatti è nel mirino del Chelsea e il suo agente è volato a Londra per raccogliere le idee dei Blues, ma anche di Manchester United e Tottenham, altri due club potenzialmente interessati all'ex Fiorentina.

Per la Juventus Chiesa non è incedibile, ma non accetterà di trattare per offerte inferiori ai 50-60 milioni di euro. In difficoltà nel 3-5-2 di Allegri e nel recuperare dal brutto infortunio, lo stesso Chiesa potrebbe decidere di cambiare aria per svoltare la propria carriera. Per la Juventus il profilo giusto per sostituirlo in quel caso sarebbe proprio quello di Zaniolo, acquistabile con i 35 milioni della clausola rescissoria dal Galatasaray.

La situazione però è più complicata di come appare dalla presenza dell'Arabia Saudita e delle proprie offerte mostruose. Secondo Fotomac, in Turchia, ci sarebbe anche l'Al-Hilal interessata a pagare la clausola per l'esterno italiano e pronto a pagare un ingaggio che alla Juventus difficilmente sarebbero disposto a corrispondere a Zaniolo.