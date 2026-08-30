Juventus: David verso l'Atletico Madrid. E i bianconeri vogliono Sorloth

Kolo Muani è un gradito ritorno, ma in area di rigore Spalletti vuole ancora più presenza fisica per la sua Juventus, una caratteristica che il canadese Jonathan David, arrivato lo scorso anno per poco meno di 30 milioni, non ha saputo mostrare in campo. Così, a poche ore dalla chiusura del mercato, i bianconeri restano con molte parentesi aperte e con la possibilità di chiuderle in un asse infuocato con Madrid.
David in partenza
La Juventus ha come priorità la partenza di Jonathan David, ma per il canadese non c'è una fila lunghissima di pretendenti. L'Atletico Madrid, al momento, è quello che si è affacciato con più interesse, anche se per i colchoneros l'affare sarebbe fattibile solo in prestito con diritto di riscatto, una soluzione per cui la Juve inizia timidamente a dare segni di apertura dopo i dubbi iniziali. Alla Continassa, però, dovranno essere certi di aver trovato un sostituto prima di permettere a David di fare le valigie.
Sorloth la priorità, idea Woltemade
Proprio l'Atletico Madrid ha in casa l'attaccante che Spalletti vorrebbe. Alexander Sorloth sarebbe l'attaccante perfetto per fisicità e presenza in area, senza considerare la grande esperienza europea. Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile scambio tra punte o di un inserimento di Nico Gonzalez, anche se al momento tutte queste possibili trattative sembrerebbero essere slegate tra di loro. Ciò che è certo è che la Juve, per puntare in maniera decisa su Sorloth, dovrà prima liberarsi di David. I bianconeri tengono aperte più piste: l'alternativa, infatti, potrebbe essere Nick Woltemade, che ha avuto un primo contatto esplorativo nelle scorse ore con Carnevali e Massara.
Idea Guido Rodriguez
Il centrocampo della Juve è sul punto di essere completato: Pape Sarr è il nome caldo, ma la dirigenza bianconera continua a monitorare anche Guido Rodriguez, mediano del Valencia. Il profilo dell'argentino, per esperienza e fattibilità economica, rientra nei parametri dettati dalla società.