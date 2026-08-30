Juventus: David verso l'Atletico Madrid. E i bianconeri vogliono Sorloth

Proprio l'Atletico Madrid ha in casa l'attaccante che Spalletti vorrebbe. Alexander Sorloth sarebbe l'attaccante perfetto per fisicità e presenza in area, senza considerare la grande esperienza europea. Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile scambio tra punte o di un inserimento di Nico Gonzalez, anche se al momento tutte queste possibili trattative sembrerebbero essere slegate tra di loro. Ciò che è certo è che la Juve, per puntare in maniera decisa su Sorloth, dovrà prima liberarsi di David. I bianconeri tengono aperte più piste: l'alternativa, infatti, potrebbe essere Nick Woltemade, che ha avuto un primo contatto esplorativo nelle scorse ore con Carnevali e Massara.