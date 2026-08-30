L'Atalanta saluta De Roon: "Straordinario contributo"

L'Atalanta ha ufficializzato dalle pagine social e del proprio sito web la cessione di Marten de Roon a titolo definitivo alla Roma. Il club ne ricorda i record: "Il 35enne centrocampista olandese lascia l'Atalanta dopo aver indossato per 445 volte la maglia nerazzurra, accompagnando la squadra nella sua crescita fino ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo, con il raggiungimento di traguardi che resteranno per sempre nella storia del Club", recita la nota riferendosi alla partecipazione alle coppe europee in 9 delle 10 stagioni totali del giocatore. Infine, un congedo pieno di riconoscenza: "La famiglia Percassi, la famiglia Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Marten per il suo straordinario contributo, per l'impegno e la dedizione dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro".