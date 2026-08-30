Sassuolo, ufficiale l'acquisto di Van der Brempt dal Como: prestito con obbligo di riscatto condizionato per il belga

30 Ago 2026 - 21:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Ignace Van der Brempt è un nuovo giocatore del Sassuolo: il belga giunge in Emilia Romagna in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Como.

Il comunicato del Como

 "Como 1907 può confermare che Ignace Van Der Brempt si è unito al Sassuolo in prestito con obbligo di acquisto condizionato. L'intero club augura a Ignace il meglio per il resto della stagione".

Il comunicato del Sassuolo

 "Di Anversa, Ignace inizia a giocare in squadre della sua zona: Schelle, Beerschot e Boom, prima di spostarsi al KV Mechelen fino ai quindici anni, quando è arrivata la chiamata del Club Brugge. Nel 2018 prende parte alla Viareggio Cup, lo storico torneo di calcio giovanile, dove in 5 presenze mette a referto un assist prima di uscire ai rigori in semifinale. L’esordio con la prima squadra arriva all’inizio della stagione 19/20, in campionato contro il Cercle Brugge, e Ignace rimane a disposizione anche delle formazioni Under del club. L’anno seguente esordisce anche nelle coppe europee, sia in Champions che in Europa League, e segna 3 reti: due in seconda divisone con la formazione Under 23 e una in Jupiler Pro League, contro il Leuven, campionato che a fine stagione Van der Brempt e il Brugge vinceranno. Dopo un totale di 36 presenze con il club nerazzurro, a gennaio del 2022 il Salisburgo si assicura il calciatore, e dopo 24 gare e una rete in due campionati vinti, l’Amburgo ottiene il terzino a titolo temporaneo per la stagione 23/24. Con i tedeschi, tra 2. Bundesliga e Coppa di Germania, 23 partite e 4 assist che portano il Como neopromosso in Serie A ad acquistare Van der Brempt: con i lariani, in due stagioni 43 gare e 4 assist, che contribuiscono alla conquista della qualificazione in Champions League. Parte delle nazionali giovanili del Belgio fin dall’Under 15, il suo percorso prosegue fino all’Under 21, con cui gioca 15 volte e segna una rete. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Ignace".

Ultimi video

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

00:34
MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

I più visti di Mercato

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

Rafael Leao-Milan, telenovela finita: è fatta con il Galatasaray

Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

Kean saluta la Fiorentina e abbraccia Fabregas: il Como spende 40 milioni per il suo nuovo bomber

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:01
Roma, ufficiale l'arrivo di De Roon
22:53
L'Atalanta saluta De Roon: "Straordinario contributo"
21:38
Sassuolo, ufficiale l'acquisto di Van der Brempt dal Como: prestito con obbligo di riscatto condizionato per il belga
21:26
Como, Fabregas: Mercato? Mi aspetto un attaccante"
Gudmundsson
20:30
Lazio, accordo raggiunto con Gudmundsson