Sassuolo, ufficiale l'acquisto di Van der Brempt dal Como: prestito con obbligo di riscatto condizionato per il belga

"Di Anversa, Ignace inizia a giocare in squadre della sua zona: Schelle, Beerschot e Boom, prima di spostarsi al KV Mechelen fino ai quindici anni, quando è arrivata la chiamata del Club Brugge. Nel 2018 prende parte alla Viareggio Cup, lo storico torneo di calcio giovanile, dove in 5 presenze mette a referto un assist prima di uscire ai rigori in semifinale. L’esordio con la prima squadra arriva all’inizio della stagione 19/20, in campionato contro il Cercle Brugge, e Ignace rimane a disposizione anche delle formazioni Under del club. L’anno seguente esordisce anche nelle coppe europee, sia in Champions che in Europa League, e segna 3 reti: due in seconda divisone con la formazione Under 23 e una in Jupiler Pro League, contro il Leuven, campionato che a fine stagione Van der Brempt e il Brugge vinceranno. Dopo un totale di 36 presenze con il club nerazzurro, a gennaio del 2022 il Salisburgo si assicura il calciatore, e dopo 24 gare e una rete in due campionati vinti, l’Amburgo ottiene il terzino a titolo temporaneo per la stagione 23/24. Con i tedeschi, tra 2. Bundesliga e Coppa di Germania, 23 partite e 4 assist che portano il Como neopromosso in Serie A ad acquistare Van der Brempt: con i lariani, in due stagioni 43 gare e 4 assist, che contribuiscono alla conquista della qualificazione in Champions League. Parte delle nazionali giovanili del Belgio fin dall’Under 15, il suo percorso prosegue fino all’Under 21, con cui gioca 15 volte e segna una rete. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Ignace".