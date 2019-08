Juventus, si tratta con Danilo. Cancelo verso il City

Non c'è solo l'affare Dybala-Lukaku. La Juventus si sta concentrando in queste ore anche sulla trattativa riguardante Danilo e Cancelo. Fabio Paratici si è visto con l'agente del laterale brasiliano del Manchester City: il faccia a faccia non è stato risolutivo. Il nodo al momento è rappresentato dall'ingaggio perché il 28enne guadagna 5 milioni annui (fino al 2022): i bianconeri sarebbero disposti a offrirgli un contratto di oltre tre anni ma a una cifra inferiore. Un nuovo incontro tra le parti dovrebbe tenersi a breve. Con i Citizens va definito l'accordo sulla valutazione dei due giocatori: i bianconeri vorrebbero ricevere un conguaglio di 30 milioni ma alla fine potrebbero esserne sufficienti 25 per mettere tutti d'accordo. Il tempo a disposizione comunque non è molto: in Inghilterra il mercato chiude tra meno di una settimana, l'8 agosto.