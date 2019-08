Juve, per Lukaku manca soltanto il sì di Dybala

L'AFFARE

Sono ore caldissime in casa Juve, che vuole chiudere il prima possibile l'affare Lukaku e assicurarsi una ricca plusvalenza con la cessione di Dybala. I due club sono d'accordo per lo scambio e i bianconeri hanno raggiunto l'intesa con il centravanti belga, a cui andranno 8,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Per un totale di circa 9 milioni di euro a stagione. Per sbloccare la trattativa serve ora il sì della Joya, che si sente scaricato dal club ed è rientrato a Torino molto amareggiato. Jorge Antun, che cura i suoi interessi, è a Londra per cercare di raggiungere l'accordo con il Manchester United: 10 milioni a stagione è la richiesta dell'argentino, mentre i Red Devils sono fermi 8,5.

Dybala, rientrato giovedì a Torino, era pronto a parlare con Sarri e a mettersi subito al lavoro con la squadra, ma la Juve gli ha comunicato di restare in ferie fino al 5 agosto come da programma. Una mossa che indica chiaramente la volontà del club, che con lo United ha ormai definito l'affare. Bisognerà però fare in fretta, visto che in Premier League il mercato estivo chiude l'8 agosto.

Per chiudere lo scambio manca dunque soltanto l'ok di Dybala, che attraverso Jorge Antun sta cercando di trovare un punto d'incontro con gli inglesi. Nel frattempo, come riferisce il Daily Mail, anche Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla Joya di trasferirsi a Manchester, dove giocando con regolarità avrebbe la possibilità di tornare a esprimersi ai massimi livelli.

Juve e Manchester United, intanto, stanno discutendo anche di un altro possibile affare insieme. Si tratta di Mandzukic, in uscita dalla Signora e nel mirino dei Red Devils. Il croato, considerato anche il pesante ingaggio da 5,5 milioni a stagione, potrebbe partire per 10-15 milioni di euro.