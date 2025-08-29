Juventus, se salta Kolo Muani il "piano B" è Nico Jackson

Con Vlahovic che sembra destinato a rimanere e la trattativa Kolo Muani che tarda a chiudersi, la Juventus si sta guardando in giro per trovare un attaccante last minute nel caso in cui il francese non arrivasse a Torino. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Nicolas Jackson, punta del Chelsea data in uscita. Si tratterebbe di una sorta di "piano B" per Comolli, che proverà a trovare l'accordo col Psg per riportare in bianconero il connazionale. Jackson è comunque nel mirino del Bayern Monaco e anche per questo l'operazione sembra partire in salita. Anche perché i Blues per il 24enne senegalese chiedono almeno un prestito con diritto di riscatto condizionato a una cifra totale attorno ai 60 milioni di euro.