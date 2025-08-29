Juventus, se salta Kolo Muani il "piano B" è Nico Jackson

Comolli farà di tutto per riportare il francese a Torino, ma si studia l'alternativa del senegalese del Chelsea
Con Vlahovic che sembra destinato a rimanere e la trattativa Kolo Muani che tarda a chiudersi, la Juventus si sta guardando in giro per trovare un attaccante last minute nel caso in cui il francese non arrivasse a Torino. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Nicolas Jackson, punta del Chelsea data in uscita. Si tratterebbe di una sorta di "piano B" per Comolli, che proverà a trovare l'accordo col Psg per riportare in bianconero il connazionale. Jackson è comunque nel mirino del Bayern Monaco e anche per questo l'operazione sembra partire in salita. Anche perché i Blues per il 24enne senegalese chiedono almeno un prestito con diritto di riscatto condizionato a una cifra totale attorno ai 60 milioni di euro.
Come detto, l'obiettivo numero uno è e resta Kolo Muani. Comolli e Campos, dg dei francesi, continuano a parlarsi per trovare la formula giusta. Il prestito oneroso da circa 10 milioni con un riscatto condizionato agli obiettivi facilmente raggiungibili di circa 50 milioni potrebbe accontentare tutti, ma per ora la fumata bianca non è arrivata.
Commenti (0)