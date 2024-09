Juventus, sciolto il rebus Tiago Djalò: in prestito secco al Porto

UFFICIALE

Dopo il mancato passaggio alla Roma, il difensore portoghese si trasferisce in prestito secco al Porto

© IPA Tiago Djalò lascia la Juventus. Dopo il mancato passaggio alla Roma, sfumato nelle ultime ore del mercato italiano, il difensore portoghese ha accettato l'offerta del Porto, dove si trasferisce in prestito secco con parte dello stipendio pagato dallo stesso club bianconero: "Tiago Djaló giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia del Porto. È infatti ufficiale il suo passaggio al club lusitano fino al termine di questa annata: Djaló si trasferisce in Portogallo con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025".

"Arrivato alla Juventus lo scorso gennaio dal LOSC Lille – con cui ha conquistato un titolo in Ligue 1 e una Supercoppa francese –, dopo essere cresciuto calcisticamente proprio in Portogallo prima di approdare nella Primavera del Milan e successivamente, appunto, in Francia, Tiago ha fatto il suo esordio in bianconero nella sfida disputata all'Allianz Stadium lo scorso maggio contro il Monza subentrando nella ripresa. Adesso una nuova avventura: in bocca al lupo Tiago!", conclude il comunicato della Juventus.