Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida di Champions League contro il Manchester City: "De Bruyne? Kevin è un nostro calciatore ed è sotto contratto fino a fine stagione più opzione. Il mercato si fa tutto l'anno, basta una dichiarazione per fomentare. E' importante dare continuità di prestazione, come abbiamo fatto nel secondo tempo prima della sosta e sabato. Di cosa ho parlato con l'entourage di McTominay? Abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Zirkzee? Ci sono tanti giocatori forti a Manchester, rimaniamo concentrati sulla Champions".