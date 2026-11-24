"Sappiamo di avere una grande squadra, con giocatori di alto livello e un grande allenatore. Ci siamo preparati bene. Nel calcio, quando affronti i campioni, basta un singolo giocatore per decidere una partita, ma io credo nei miei compagni", ha dichiarato Paulo Dybala alla Uefa, che per il futuro ha detto: "Spero di restare in Italia per il resto della mia carriera. Sarebbe molto speciale per me dedicare un'intera carriera alla Serie A, oltre all'anno che ho trascorso in Serie B, che è stato molto importante per me. Spero quindi che la mia carriera finisca in Italia".