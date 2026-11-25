In estate Bruno Fernandes potrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United, attirando l'attenzione di parecchi top club europei. Tra questi ci sarebbero anche Milan e Juventus, alla ricerca di un profilo dallo spessore internazionale.
In attesa di capire se i Red Devils non faranno valere l'opzione di rinnovo annuale, a Torino stanno seguendo la situazione, ben consapevoli che bisognerebbe comunque risolvere il problema di un ingaggio attualmente fuori dai parametri bianconeri.
Stesso problema del Milan, che ha però da giocarsi la carta Ruben Amorim, portoghese con Fernandes e suo ex allenatore ai tempi dello Sporting Lisbona. Di certo, se dovesse liberarsi a zero, sarebbe un bel colpo di mercato per tante squadre. Lo scrive Tuttosport.